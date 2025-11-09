السفير الروسي: السودان يواصل استيراد الحبوب والمحروقات الروسية

أكد سفير روسيا في السودان أندريه تشيرنوفول أن السلطات السودانية تواصل استيراد المنتجات الزراعية والمحروقات من روسيا، وأن إيصال جزء كبير من هذه الإمدادات يتم عبر دول ثالثة.



قال السفير تشيرنوفول في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "الشركاء السودانيون ما زالوا يشترون سنوياً الحبوب والزيوت والأسمدة الروسية، وفي الآونة الأخيرة أصبحوا يشترون أيضاً منتجات النفط، خاصة بعد توقف المصفاة النفطية الوحيدة في البلاد عن العمل".

وأضاف أنه "في ظل العقوبات المفروضة على البلدين، فإن جزء كبيرا من هذه الإمدادات يتم عبر دول ثالثة".