يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، و فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي (حلايب – شلاتين) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 20

العاصمة الإدارية 29 18

6 أكتوبر 29 18

بنها 27 19

دمنهور 27 19

وادي النطرون 28 20

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 27 19

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 28 19

طنطا 27 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 19

العريش 27 18

رفح 27 18

رأس سدر 30 20

نخل 27 12

كاترين 25 08

الطور 29 19

طابا 28 18

شرم الشيخ 32 22

الإسكندرية 27 18

العلمين 26 17

مطروح 25 16

السلوم 24 16

سيوة 26 13

رأس غارب 32 22

الغردقة 31 21

سفاجا 32 21

مرسى علم 32 22

شلاتين 31 21

حلايب 29 22

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 21

الفيوم 29 17

بني سويف 29 16

المنيا 30 16

أسيوط 31 17

سوهاج 33 18

قنا 35 20

الأقصر 35 20

أسوان 36 21

الوادي الجديد 33 17

أبوسمبل 34 21