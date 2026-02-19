أرتيتا: نستحق كل الانتقادات بعد التعادل مع وولفرهامبتون والرد سيكون أمام توتنهام

عبر الإسباني ميكيل أرتيتا عن خيبة أمل كبيرة بعد التعادل مع وولفرهامبتون، وخسارة نقطتين ثمينتين في صراع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج.

وتعادل أرسنال أمام وولفرهامبتون بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأربعاء، على ملعب مولينيو، في مباراة مقدمة من الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ميكيل أرتيتا في تصريحات بعد المباراة نقلتها شبكة «بي بي سي»: «أي رأي يجب أن نتقبله، أي انتقاد يجب أن نتحمله، لأننا لم نقدم المستوى المطلوب.. أي شيء يقال يمكن أن يكون صحيحا، لأننا لم نفعل ما كان علينا فعله، الرد يكون في الملعب يوم الأحد أمام توتنهام»

وأضاف: «نشعر بخيبة أمل كبيرة من النتيجة ومن الطريقة التي انتهت بها المباراة، لكن علينا أن نلوم أنفسنا، في الشوط الثاني لم نظهر أي شيء يقترب من المعايير المطلوبة للفوز في هذا الدوري، هذا وقت خيبة أمل، نريد التحدث كثيرا عما نشعر به، لكنه ليس الوقت المناسب لذلك».

وتابع: «عندما تكون في القمة عليك أن تتحمل الضربة، واليوم استحققناها، هناك أساسيات معينة كان يجب أن نقوم بها، لكننا نفذناها بشكل سيئ للغاية، خطأ تلو الآخر».

وأوضح: «من الأفضل ألا نحكم الآن، لأننا جميعا متأثرون عاطفيا، يجب أن نتحمل ما حدث لأننا نستحقه، من السهل جدا تحت تأثير المشاعر قول أشياء قد تضر الفريق، والجميع يريد تقديم أفضل ما لديه».

وأتم: «الآن علينا تجاوز الألم ومراجعة أنفسنا لفهم متطلبات مباراة الأحد أمام توتنهام، علينا إثبات جدارتنا يوم الأحد».

وبهذا التعادل رفع أرسنال رصيده إلى 58 نقطة من 27 مباراة، بفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي صاحب الـ 53 نقطة ولكن من 26 مباراة.