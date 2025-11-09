الرئيس الألماني يستذكر أحداثا تاريخية في 9 نوفمبر خلال فعالية بالقصر الرئاسي

يستضيف الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا (التوقيت المحلي) فعالية في قصر بليفو الرئاسي لإحياء ذكرى الأحداث التاريخية التي شهدها يوم 9 نوفمبر.

وقد شهد هذا اليوم إعلان الجمهورية عام 1918، والمذابح التي ارتكبها نازيون في حق يهود بألمانيا عام 1938، وسقوط جدار برلين عام 1989.

ومن المقرر أن يلقي شتاينماير كلمة ستتناول- وفق بيان صدر عن مكتب الرئاسة الألمانية بشأن الفعالية - أهمية حماية ديمقراطية قادرة على الدفاع عن نفسها.

وجاء في البيان: "هذا اليوم يعكس من جهة التحولات نحو الديمقراطية والحرية، ومن جهة أخرى أهوال الحكم الاستبدادي ومعاداة السامية. إن إدراك الجانبين، النور والظلام، لحظات الشجاعة والإنسانية وكذلك هويات الديكتاتورية وانتهاك الكرامة الإنسانية، يحمل دروسا مهمة للحاضر".

ومن المنتظر أن يقرأ الممثلان ينس هارتسر ومارينا جاليك نصوصا من تلك الفترات المختلفة في التاريخ الألماني خلال الفعالية.