معاريف: ضغوط أمريكية للسماح بمرور آمن لمقاتلي حماس

كشف مصدر إسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تمارس ضغطا سياسيا مكثفا على إسرائيل للسماح بـممر آمن لحوالي 150 مقاتلا من حماس محاصرين في الأنفاق داخل المنطقة الواقعة خلف "الخط الأصفر" التي تسيطر عليها قوات الاحتلال في قطاع غزة، بهدف الحفاظ على استقرار وقف إطلاق النار ومنع استئناف القتال.

وأفاد المصدر حسب ما نقلت صحيفة "معاريف"، بأن واشنطن ترى في نقل المقاتلين إلى مناطق سيطرة حماس خطوة تثبت الوضع الأمني، لكن إسرائيل رفضت في الوقت الحالي، مشددة على أن أي إعادة نظر ستتم فقط بعد إعادة جثة الضابط هدار غولدين، الذي قُتل في حرب 2014 واحتُجز جثمانه لدى حماس.

وأكد مسؤولون إسرائيليون كبار أن قضية الجثث المحتجزة أولوية قصوى، وأن أي تغيير في السياسة يتطلب مسؤولية شاملة، محذرين من أن ممر منظم للمقاتلين يعتبر تنازلا أمنيا وسابقة خطيرة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتُناقش القضية عبر قنوات التنسيق السياسية والأمنية بين تل أبيب وواشنطن، مع توقعات باستمرار الضغط الأمريكي لتجنب تصعيد جديد في غزة. ولم تُتخذ قرارات عملية بعد.