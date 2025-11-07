قال الإعلامي عمرو أديب، إن علاقات مصر وسوريا في الوقت الحالي باردة، معتبرًا أن الإعلام المصري لا يحب إدارة الرئيس أحمد الشرع.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الكثيرين توقعوا أن نظام الشرع يسقط خلال شهر بعد سيطرته على الحكم في ديسمبر 2024.

ولفت إلى أنّ الشرع سيزور واشنطن ويتحدث من قلب الولايات المتحدة، ويمضي بقوة بإدارته، مؤكدا أن الكثير من الدول سوريا عربية أو غربية يدعمون الشرع ويقفون وراءه.

ونوه إلى أن الشرع حقق نجاحات كبيرة ولم يقف أمام أحد، ولم يتحدث أحد عن ماضيه أو محاسبته على ما فعل، مؤكدا أن العالم يتعامل مع الشرع كأنه وُلد يوم سقوط بشار الأسد.

وأفاد أديب، بأن الأمريكيين يتحدثون عن الشرع بالكثير من الانبهار، رغم أن الرئيس السوري وأفراد إدارته كانوا قبل أشهر في وضع مغاير تمامًا.

وأكَّد أنَّ مجلس الأمن صوت لصالح لرفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته بأغلبية ساحقة، حيث لم تتحفظ إلا دولة الصين في حين وافقت الدول الأخرى على الأمر ما يُظهِر حجم التغيير في المشهد.

ورأى أن الشرع يحقق صعودًا متسارعًا، موضحًا أن الكثيرين قد يُرجعوا الأمر إلى أسباب متباينة لكن الواقع يفيد بأن الرئيس السوري يصعد بقوة