ضبط أكثر من 110 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور في مختلف مديريات الأمن، حملات موسعة لضبط الانضباط المروري والحد من الحوادث على الطرق.

وأفاد بيان للوزارة بأن الحملات، التي نفذت تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدار 24 ساعة، أسفرت عن ضبط 110 آلاف و96 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1294 سائقاً، تبين إيجابية 59 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وأضاف البيان أن الحملات مستمرة على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 785 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 97 سائقاً، تبين إيجابية 5 حالات تعاطي مواد مخدرة، وضبط 12 شخصاً محكوماً عليهم بإجمالي 16 حكماً. كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية وتعزيز الانضباط على الطرق حفاظاً على سلامة المواطنين.