كشفت إحصائيات عام 2025 عن نمو قياسي في الحركة الجوية للمملكة، متجاوزةً بذلك جميع المعدلات الإقليمية، وبنسبة نمو بلغت 9.6% في أعداد المسافرين، معززةً مكانتها بوصفها واحدة من أسرع أسواق الطيران نموًا وتطورًا في العالم، مدفوعةً بازدهار السياحة والفعاليات العالمية، وتزايد الربط الجوي الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، أن مطارات المملكة سجَّلت حوالي 9ر140 مليون مسافر، توزعوا بين 76 مليون مسافر دولي و65 مليون مسافر داخلي، وهذا النمو تزامن مع ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات الجوية بنسبة 8.3%؛ ليصل إجمالي الرحلات حوالي 980.4 ألف رحلة في إشارة واضحة لاستدامة انتعاش القطاع.

وواصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (غرب) تصدره للمشهد باستحواذ بلغ 38% من إجمالي حركة المسافرين، وبمتوسط يومي بلغ 146 ألف مسافر، متجاوزًا طاقته الاستيعابية بنسبة 107%.

فيما سجَّل مطار الملك خالد الدولي بالرياض أداءً قويًا بنسبة 29% من إجمالي المسافرين بمتوسط 112 ألف مسافر يوميًا، بينما سجلا مطارا المدينة المنورة والدمام قفزات تاريخية مع تجاوز معدلات الاستخدام للطاقة الاستيعابية بنسبة بلغت 137% و112% على التوالي.

وعلى الصعيد الدولي، نجحت المملكة، في تأمين ربط جوي بـ176 وجهة دولية بمعدلات تكرار عالية (52 رحلة أو أكثر في السنة)؛ مما يعزز سهولة الوصول إلى المملكة من مختلف قارات العالم.