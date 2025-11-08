

تحدثت الفنانة سميرة أحمد، عن التفاصيل التي وقعت في مطار القاهرة يوم وصول جثمان صديقتها الفنانة الراحلة سعاد حسني.

وأشارت خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي محمود سعد، عبر فضائية «النهار» إلى ذهابها بصحبة الفنانة الراحلة نادية لطفي إلى المطار لاستقبال الجثمان.

وأضافت أن أثناء ركوبهما السيارة التي تحمل الجثمان في حضور نادية يسري التي كانت مع سعاد في لندن، فوجئت بها تقول «أخص عليكي يا زوزو، تعملي كده يا زوزو! تحدفي نفسك يا زوزو!».

وأشارت إلى أن حديثها دفعها إلى الالتفات إليها وسؤالها «سعاد رمت نفسها إزاي؟»، لافتة إلى أنها ردت عليها بفظاظة وشخطت فيها، قائلة: «ما تسألنيش!».

ونوهت إلى إصرارها على معرفة سبب الوفاة، متابعة: «قلت لها، لأ، هتردي، واللي بسألهولك تردي عليه، غصب عنك، بسألك على صديقتي تقول لي! حدفت نفسها إزاي كده؟».

وذكرت أنها توجهت إلى الضباط المسئولين، بعد النزول من السيارة والوصول إلى بوابة كبار الزوار، والإشارة إليها وهي تقول لهم بصوت عال: «الست دي إللي قتلتها».

وأرجعت سبب اتهامها، إلى أن الأخيرة كانت تروي قصة «مختلفة»، تزعم فيها أن سعاد «قصت سلك الشباك متر ونص، وفضلت تقص تقص وبعدين حدفت نفسها»، بينما في نفس الوقت كانت تقول إنها رأتها من الشباك.

وتابعت: «ذهبت أنا ونادية لطفي لوزارة الداخلية وقدمنا بلاغا لديها، وتم القبض عليها واحتجزاها 24 ساعة»، مضيفة أن الفنان الراحل سمير صبري تابع الأمر بنفسه وسجل فيلما تسجيليا حول الواقعة.