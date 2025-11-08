النيابة تحقق في حادث تصادم على طريق 45 بالإسكندرية وأسفر عن وفاة أب وابنته وإصابة 3 آخرين

طلبت النيابة العامة في الإسكندرية تحريات المباحث الجنائية حول حادث تصادم بين ثلاث سيارات على طريق 45 الدولي، شرقي المحافظة، أسفر عن وفاة أب وابنته وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين من أسرة واحدة.

وتلقت النيابة تقريري الطب الشرعي بشأن مناظرة جثامين الضحايا تمهيدًا للتصريح بدفنهما، كما بدأت في استجواب شهود العيان والمصابين حال تحسن حالتهم الصحية، ومراجعة محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة على الطريق، إلى جانب طلب التقارير الفنية الخاصة بالسيارات المشاركة في الحادث.

وأسماء الضحايا: الطفلة جويرية محمد جابر، 12 عامًا، ووالدها محمد جابر محمود، 50 عامًا، فيما أصيب كل من عماد السيد إبراهيم، 51 عامًا، وهند فرج حسن، 35 عامًا، والطفل فارس محمد جابر، 11 عامًا، بكسور متعددة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة ثالث المنتزه وغرفة عمليات المحافظة يفيد بوقوع الحادث في منطقة حوض 6 على الطريق الدولي، بناءً على بلاغ الأهالي وإشارة من إداراتي شرطة النجدة والمرور.

وانتقلت قوة من الشرطة برفقة ست سيارات إسعاف وقوات الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص المبدئي تصادم ثلاث سيارات، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، ضمن نطاق حي ثانٍ المنتزه.

وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصابين إلى المستشفى، كما جرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور، وتحرير محضر إداري بالواقعة، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق في الحادث.