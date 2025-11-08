

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها لم تتخيل دخولها عالم التمثيل، لأنها كانت خجولة جدًا في صغرها، وخاصة أمام الغرباء.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «ضيفي» الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر فضائية «الشرق»، مساء الجمعة، أن والدتها كانت ترغب في أن تصبح طبيبة، لكنها كانت تخبرها بأن ميولها أدبية وتحب الفلسفة والتاريخ والشعر والغناء.

وأشارت إلى أنها شعرت بعدم الراحة بعد دخولها قسم علمي في الثانوية العامة، قائلة إن والدها أخبرها بأنها تضيع وقتها وستصبح في المستقبل إما ممثلة أو مخرجة.

وذكرت أنها بالفعل التحقت بعد ذلك بالقسم الأدبي، لكنها تخوفت من الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية لأن والدها كان يعمل أستاذًا فيه، وكانت تخشى من اتهامها بدخوله بالواسطة.

ولفتت إلى أنها قررت دخول مجال أبعد ما يكون عن الفن، مضيفة: «دخلت تجارة إنجليزي وساعتها حسيت إني بضيع عمري، مش فاهمة لغة الأرقام خالص، وكل اللي حواليا أذكى مني، ساعتها قلت إن ده الوقت اللي أدور فيه على ما يحقق ذاتي».

ونوهت أن والدتها الفنانة سهير المرشدي، عارضت في البداية بشدة دخولها عالم التمثيل، لأنها كانت ترى أنها شخصية خجولة جدًا.

وأوضحت أنها التقت فيما بعد المخرج والمؤلف داوود عبد السيد، بالصدفة عند ماسبيرو، وأخبرته في رغبتها بإجراء اختبار أمام الكاميرا، والتحقت بعدها بورشة تمثيل مكنتها من التعبير عن مشاعرها والانطلاق في مسيرتها الفنية.