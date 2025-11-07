نيابة المنيا تصرح بدفن جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة المطرب إسماعيل الليثي وفرقته على الصحراوي الشرقي

قررت النيابة العامة بمحافظة المنيا، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، التصريح بدفن جثامين أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارتين، وقع فجر اليوم الجمعة على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي، وأسفر عن مصرع وإصابة 10 أشخاص، من بينهم المطرب الشعبي إسماعيل الليثي وعدد من أفراد فرقته الموسيقية.

وأوضحت التحقيقات أن المتوفين هم: أشرف محمد (50 عامًا)، وزوجته ياسمين علي (49 عامًا)، وناجح عبد العزيز (46 عامًا)، وعلاء عبد العزيز (38 عامًا)، حيث لقوا مصرعهم في موقع الحادث نتيجة شدة التصادم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، ما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة عدد من الأشخاص بينهم المطرب الشعبي إسماعيل رضا الليثي و5 من أفراد فرقته الموسيقية.

والمصابون هم: سري جمعة (31 عامًا)، شريف سامي (48 عامًا)، حسام محمد (35 عامًا)، عمر أشرف (13 عامًا)، ومحمد أشرف (35 عامًا).

تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأفادت التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى ملوي التخصصي بأن الفنان إسماعيل الليثي وصل إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة، مصابًا بكسور في الضلوع والذراع الأيمن، ونزيف داخلي في الصدر والبطن، مع هبوط حاد في الضغط وضعف في الوعي.

وأظهرت الأشعة وجود كسر في القفص الصدري ونزيف رئوي داخلي، وتم تركيب أنبوب صدر لسحب السوائل وإيقاف النزيف. كما بينت التحاليل المعملية ارتفاع إنزيمات القلب، ما يشير إلى تأثر عضلة القلب نتيجة الصدمة، فيما جاءت نتائج وظائف الكُلى والكبد في المعدلات المقبولة، مع استقرار نسبي في نسب الصوديوم والبوتاسيوم بالدم.

وقد تم تزويد الفنان بالمحاليل وأكياس الدم لتعويض الفقد الناتج عن النزيف، مع متابعة طبية دقيقة من أطباء الجراحة والصدر والعناية المركزة.