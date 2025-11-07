الأمريكي كندريك لامار يتصدر ترشيحات جرامي 2026

تصدرت أغنية "نوت لايك أس"أو"ليس مثلنا" لمغني الراب الأمريكي كندريك لامار ترشيحات جوائز جرامي 2026، التي أُعلنت اليوم الجمعة.

وتم ترشيح مغني الراب لتسع جوائز في الحفل الذي سيقام في شهر فبراير المقبل عن تسجيل وأغنية وألبوم العام، ما يمثل المرة الثالثة التي يحصل فيها على ترشيحات متزامنة في آن واحد في تلك الفئات الكبرى، بالإضافة إلى أداء البوب الثنائي والجماعي وأداء الراب اللحني وأغنية الراب وألبوم الراب.

كما أنه مرشح أيضًا مرتين في فئة أداء الراب.

وحصد لامار، الذي حقق نجاحا مبهرا العام الماضي بألبومه "جي إن إكس"، 22 جائزة جرامي خلال مسيرته و66 ترشيحًا.

و"جي إن إكس" الذي تم تسجيله بالأستوديو، هو ألبومه الخامس على التوالي الذي يتم ترشيحه لجائزة ألبوم العام، وهو شيء لم يحققه أي فنان آخر من قبل.

وإذا فاز به، سيكون هذا أول فوز له في هذه الفئة.

وسيكون ثالث ألبوم راب فقط يفوز بالجائزة الأولى، بعد ألبوم "سبيكر بوكس/ذا لوف بيلو" لفرقة "أوتكاست عام 2004 وألبوم "ذا ميس اديوكيشن " للنجمة الأمريكية لورين هيل عام 1999.

وجاءت ليدي جاجا ثم جاك أنتونوف والمنتج وكاتب الأغاني الكندي سيركوت بعد لامار بـ7 ترشيحات لكل منهم.