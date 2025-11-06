ضحية عملية تجميل تحرر محضرا ضد طبيب: حالتي تدهورت بعد 11 ساعة في العمليات

تعرضت إحدى السيدات لواقعة إهمال طبي خلال إجرائها عملية تجميل بأحد مستشفيات الجيزة، وحررت محضرا بقسم الدقي ضد المستشفى والطبيب المعالج.

وتقدمت السيدة في محضرها بتقرير طبي عن حالتها الصحية التي تدهورت بعد العملية، حيث ذهبت لإجراء عملية تجميلية لشفط دهون بالبطن لتخرج من المستشفى بجرح بعرض البطن وغرغرينا وصديد بجرح البطن لتنتقل بعد ذلك إلى غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة الجيزة.

التقت "الشروق" رغدة محروس الماكثة في المستشفى، وقالت إنها ما كانت تحسب أن عملية بغرض الترفيه والتجميل تصل بها إلى هذه الحالة.

ووصفت ما جرى قائلة "أنا رحت المستشفى عشان أعمل عملية شفط دهون عشان عيد ميلادى قرب، لما رحت المستشفى قابلت الدكتور وطمني أن العملية هتكون أمنة وعملت كل التحاليل اللازمة، بس لما دخلت العملية قعدت 11 ساعة داخل غرفة العمليات، وخرجت وأنا مكنتش حاسة بحاجة، بعد ساعتين الطاقم الطبى بالمستشفى اتاحولى الفرصة إنى أروح بيتى وده كان شيء غريب بس أنا روحت".

وأضافت: "كنت بتابع مع الدكتور على التليفون ورغم إحساسى بالألم إلا أن الدكتور كان بيقولى أن في موعد متابعة للعملية، لحد ما كان يوم المتابعة ورحتله".

وأكملت: "اكتشفت يوم المتابعة أن العملية فيها حاجة غلط من نظرات الممرضات للعملية وكنت عاوزه تقرير طبى أفهم بيه حالتى إلا أن المستشفى رفض يقدملى أي تقارير، وقتها كان إحساسى بالألم كبير ومحدش كان بيغيرلى على الجرح والدكتور كان بيقولى أغير لنفسى".

وأضافت أنها حاولت مرارا فهم حالتها الصحية من الدكتور الذى أجرى لها العملية وفهم أسباب تدهور حالتها لهذا الوضع لكن لم تجد إجابة مجدية، ما اضطرها إلى الخروج من المستشفى، لكن لم يقبل أي مستشفى آخر استقبالها؛ لصعوبة التعامل مع حالتها الحرجة، إلى أن استقرت بأحد المستشفيات بالجيزة.

وأوضح التقرير الطبى الذى أجرته المريضة بالمستشفى الذى ترقد فيه حالياً أنها تعانى من جرح وغرغرينا بعرض البطن مع وجود خيوط داخلية متقطعة ووجود جلد ميت حول وتحت السرة وصديد بجرح البطن وجرح قطعي بعرض البطن كامل بعمق 4 إلى 6 سم وآثار التهاب للجدار الداخلي والغشاء البروتوني وزرقان بالذراعين وأثر جروح بالجانبين مكان الدرنقة وزرقان بالظهر وأسفل الثديين وأثر جرح أسفل الثدي الأيمن.

وتضمن التقرير أنه "عند سحب تحاليل طبية تبين وجود نقص في نسبة الهيموجلوبين بالدم وارتفاع في بروتين سي التفاعلي ونقص في نسبة البوتاسيوم بالدم، وقد تقرر دخول الحالة للعمليات وعمل تنظيف للجرح، وتم إعطائها المضادات الحيوية والمحاليل الطبية ووحديتين كرات دم حمراء والمريضة مازالت في الرعاية المركزة".

وأنهت المريضة حديثها قائلة: "الدكتور كلمنى وقالي ممكن أدفع الدية، بعد ما شاف إخواتى بيتحركوا بشكل قانونى، وأنا عاوزة أروح لأولادى أنا كنت داخلة أتجمل اتشوهت، أنا مش عاوزه غير حقى".

وقال أشقاء المريضة إنهم يعتبرونها فى مقام والدتهم، وطالبوا بمحاكمة المتسببين في معاناتها.