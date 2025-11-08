خالد الغندور ينتقد استبعاد ناصر ماهر من منتخب مصر ويوجه رسالة لـ حسام حسن

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج الرياضية، رسالة مباشرة إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد قرار استبعاد ناصر ماهر، صانع ألعاب الزمالك، من قائمة الفراعنة لمعسكر نوفمبر الجاري، استعدادًا للبطولة الودية التي ستقام في الإمارات.

وكان حسام حسن قد أعلن قائمة تضم 26 لاعبًا، خلت من اسم ناصر ماهر، رغم تألقه اللافت في المباريات الأخيرة مع الزمالك، ما أثار استغراب جماهير القلعة البيضاء وعدد من النقاد الرياضيين.

وقال الغندور في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

«عاجبني اختيارات حسام حسن إلا في ناصر ماهر.. أداؤه رائع في الفترة الأخيرة، وحتى في أقوى لقاء بين الزمالك وبيراميدز حصل على رجل المباراة».

وأضاف نجم الزمالك السابق:

«لكن في النهاية هذه اختيارات المدير الفني، وأتمنى أن يكون ضمن اختيارات كابتن حلمي طولان لبطولة العرب».

من جانبه، لم يُخفِ ناصر ماهر استياءه من قرار استبعاده، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على إنستجرام:

«أنا آسف إني بنزل الكلام ده لأنه مش طبعي خالص، بس بصراحة الوضع محبط جدًا بالنسبة لي بسبب قائمة منتخب مصر».

ويأتي هذا الجدل في وقت يسعى فيه حسام حسن لتجربة عدد من الوجوه الجديدة استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية، إلا أن استبعاد ناصر ماهر – أحد أبرز صناع اللعب في الدوري المصري حاليًا – فتح الباب أمام تساؤلات الجماهير حول معايير الاختيار، خاصة مع تميزه في صناعة الفرص ودقة تمريراته في الفترة الأخيرة مع الزمالك.