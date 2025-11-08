سفير مصر بسلطنة عمان: انتخابات مجلس النواب تيسير بنجاح كبير

أكد السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عمان، أن المشهد الانتخابي يسير في حالة نجاح كامل منذ اليوم الأول للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مقر اللجنة الفرعية في مسقط تم فتحه في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وأوضح أن التوافد أمس كان جيدًا جدًا، خاصةً مع كونه يوم عطلة، ومن المتوقع زيادة الإقبال اليوم بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية في سلطنة عمان، مع توفير الوقت الكافي للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وشدد على أن التنسيق قائم منذ الإعلان عن الاستحقاق الانتخابي مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن خلال مكتب نائب وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، موضحًا أن هناك متابعة يومية وتواصل سريع لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.



وتُجرى انتخابات مجلس النواب في الخارج على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لهذا النظام.

وبدأ الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى أمس الجمعة ويستمر اليوم السبت، بينما يُجرى في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتُجرى جولة الإعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة 11 ديسمبر المقبل.