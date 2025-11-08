البرهان يزور نازحي الفاشر في الدبة بعد فرارهم من الدعم السريع

• ويوجه الأجهزة الحكومية المعنية بتوفير الخدمات الضرورية لهم وإزالة كل المعوقات التي تعترض ممارسة حياتهم الطبيعية

زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، نازحين الفاشر الموجودين بمدينة الدبة بالولاية الشمالية، بعد أيام من فرارهم من المدينة عقب استيلاء قوات الدعم السريع عليها.

وبث مجلس السيادة عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، مقاطع فيديو تظهر تفقد البرهان مراكز إيواء نازحي الفاشر بمدينة الدبة ولقائه بالنازحين.

وفي 26 أكتوبر الماضي، استولت قوات الدعم السريع على الفاشر، حيث ارتكبت مجازر بحق مدنيين وفق مؤسسات محلية ودولية، كما أقر قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" في المدينة، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

وفي السياق، أفادت وكالة الانباء السودانية "سونا" أن البرهان اطلع على مستوى الخدمات المقدمة للنازحين بمراكز الإيواء في الدبة، حيث أكد اهتمام الدولة بمعالجة قضايا النازحين وتمكينهم من العيش الكريم.

وشدد البرهان على أن "الحكومة تضع قضية النازحين في سلم أولوياتها".

ووجه كل الأجهزة الحكومية المعنية بـ"ضرورة توفير الخدمات الضرورية للنازحين والعمل على إزالة كل المعوقات التي تعترض ممارسة حياتهم الطبيعية"، وفق الوكالة.

وأشار البرهان إلى المعاناة التي واجهها النازحون والانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل "المليشيا الإرهابية" في الفاشر، مشيدا بروح التكافل الاجتماعي السائدة في المجتمع السوداني.

وبوقت سابق السبت، قال وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، إن "الدعم السريع" تنكل بالمحاصرين في الفاشر، واصفا ما يحدث هناك بأنه "كارثة إنسانية".

وذكر صالح أن الفاشر "لا يزال فيها مواطنون محاصرون ومنعتهم المليشيا (قوات الدعم السريع) من المغادرة، وتمارس جميع أشكال التنكيل في حقهم"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بالسودان (أهلية) في بيان، أن 3 آلاف و240 أسرة نزحت من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة غربي البلاد.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023، حربا دامية بين الجيش و"الدعم السريع" أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور، لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.