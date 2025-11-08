قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن الحادث الذي تعرض له المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، أمس الجمعة، كان شديدا، حيث توفي 4 أشخاص، قبل أن يعلن لاحقًا عن وفاة الطفل الناجي الوحيد متأثرًا بإصاباته، مضيفًا: «أتقدم بخالص العزاء لأسرة المتوفين، وقد كلّفت بتمثيل كامل لنقابة المهن الموسيقية لتقديم واجب العزاء».

وأضاف «كامل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، عبر قناة النهار، اليوم السبت، أن حالة «الليثي» الصحية ما زالت غير مستقرة، موضحًا أنه في غيبوبة، وأن هناك تحسنًا طفيفًا لكنه لا يزال غير واعٍ بمن حوله، وأنهم لا يملكون إلا الدعاء له بالشفاء، موجهًا الشكر إلى وزارة الصحة وطاقم مستشفى ملوي في محافظة المنيا على سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لـ «الليثي» بعد الحادث.

وأشار إلى أن الفنان محمد منير يتمتع بصحة جيدة، مؤكدًا أنه أجرى بعض الفحوصات الطبية مؤخرًا للاطمئنان على حالته الصحية بعد شعوره بإرهاق طبيعي نتيجة تقدمه في السن، موضحًا أن «منير» اعتاد من فترة لأخرى إجراء فحوصات طبية روتينية للاطمئنان على صحته.

وكان «الليثي» قد تعرض لحادث سير خلال عودته من إحياء حفل غنائي، بعد حادث تصادم بين سيارته وسيارة أخرى على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.