شهيد برصاص قوات الاحتلال في طوباس

أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب عبد الرحمن أحمد عباس دراوشة (٢٦ عاماً) برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة بطوباس.

وكان الاحتلال قد اقتحم المخيم ونشر قوات من المشاة عند مدخله، وسط إطلاق الرصاص الحي، كما أعاق حركة السير على الشارع الرئيسي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، بأن إصابة طفيفة برصاص الاحتلال وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي من بلدة الرام.

من جانبها، ذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه مواطن قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في الرام، ما أدى لإصابته في القدم، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.