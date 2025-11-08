مصدر أمني إسرائيلي: لا توجد صفقة مع مقاتلي حماس برفح

قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع، للقناة العبرية "12"، إنّه "لا توجد أي صفقة، فالمسلحون في رفح أمام خيارين فقط: الاستسلام أو الموت"، في إشارة إلى المقاتلين الفلسطينيين المحاصرين داخل الأنفاق جنوب قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية، تأتي هذه التصريحات في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على إسرائيل للانتقال إلى "المرحلة ب" من الاتفاق الذي يفترض أن ينهي الحرب في غزة، وسط بحث داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن احتمال الإفراج عن "المسلحين" المحاصرين مقابل تسليم جثة الضابط هدار غولدين، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأوضحت، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير طرح خلال جلسة أمنية قبل أيام اقتراحاً بالإفراج عن "المسلحين" فقط في حال استعادة جثة غولدين، دون أن يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.

وذكّرت القناة، بأن غولدين، وهو ضابط في وحدة "جفعاتي"، قُتل في الأول من أغسطس 2014 خلال معارك برفح، بعدما "خرقت" حماس هدنة كانت مقررة لـ72 ساعة، حيث تمت مهاجمة القوة التي كان ضمنها غولدين، وخُطفت جثته إلى داخل النفق، ما دفع الجيش حينها إلى تنفيذ "إجراء هنيبعل" الذي تضمن قصفاً مدفعياً مكثفاً في المنطقة.

وأضافت الصحيفة، أن عائلة غولدين تخوض منذ ذلك الوقت حملة لإعادة جثته، فيما تُعد قضية استعادته من القضايا الرمزية التي تستغلها الحكومة الإسرائيلية في النقاشات السياسية الداخلية.

كما ذكرت، أنه بعد إعادة جثة الجندي ليئور رودئيف من غزة قبل أيام، لا تزال في القطاع جثث خمسة إسرائيليين قُتلوا خلال الحرب ولم تُستعد بعد، وهم: هدار غولدين، وماني جودارد، ودرور أور، والرقيب أول ران جوئيلي، وسونتيساك رينتلاك.