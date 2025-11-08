قال مسئول الإعلام بحكومة إقليم دارفور، عقاد بن كوني، إن الفظائع التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع في الفاشر اليوم، هي تكرار لما حدث سابقا في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

وأضاف خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء السبت، أن هدف الميليشيا منذ نشأتها استهداف المواطنين في إقليم دارفور وتهجيرهم قسريا وارتكاب جريمة تطهير و «إبادة جماعية» بحق الشعب السوداني.

ووصف الوضع الإنساني في الفاشر بـ «المزري للغاية»، موجها نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية للتحرك الفوري لإنقاذ أهالي الفاشر.

وشدد أن «الكثير من الجرحى والأطفال والنساء وكبار السن يموتون الآن جوعا»، لافتا إلى أن الميليشيا تحاصر المواطنين لمنعهم من مغادرة الفاشر.

وأشار إلى منع الميليشيا المساعدات الإنسانية القادمة عبر معبر «أدري» من الوصول إلى معسكر «طويلة» غرب الفاشر.

ولفت إلى القبض على المواطنين الذين يدفعون مبالغ مالية للخروج من قبل الميليشيا، وإعادتهم إلى الفاشر وإعدامهم علنًا أمام بقية المواطنين كرسالة ترهيب لمنع أي محاولات أخرى للخروج.