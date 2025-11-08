 إعصار يضرب جنوب البرازيل ويقتل 6 أشخاص ويصيب أكثر من 400 - بوابة الشروق
السبت 8 نوفمبر 2025 9:47 م القاهرة
إعصار يضرب جنوب البرازيل ويقتل 6 أشخاص ويصيب أكثر من 400

د ب أ
نشر في: السبت 8 نوفمبر 2025 - 9:28 م | آخر تحديث: السبت 8 نوفمبر 2025 - 9:28 م

ضرب إعصار ولاية بارانا الجنوبية في البرازيل، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة أكثر من 400، وتسبب في أضرار واسعة بالممتلكات، حسبما أعلنت حكومة الولاية.

وأظهرت صور نشرها الدفاع المدني في بارانا المنازل والسيارات والطرق المدمرة في بلدية ريو بونيتو دو إيجواسو بعد إعصار من الفئة (إف 2) وقع يوم الجمعة، مع تأثر نحو 50% من منازل المنطقة بانهيار الأسقف، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويصنف إعصار (إف 2) على أنه "إعصار كبير"، وتصل سرعته إلى ما بين 113 و157 ميلً في الساعة (181–250 كيلومترا في الساعة)، وفقا للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة.

