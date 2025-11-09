السعيد وماهر أساسيان في تشكيل الزمالك أمام الأهلي بنهائي السوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام النادي الأهلي، المُقرر إقامتها لحساب نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

ويواجه النادي الأهلي فريق الزمالك في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد، لحساب نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025.

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمد إسماعيل - عمر جابر

خط الوسط: شيكو بانزا - محمد شحاتة - سيف فاروق جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: المهدي سليمان - حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - أحمد ربيع - أحمد حمدي - أحمد شريف - خوان بيزيرا - سيف الجزيري - عدي الدباغ.