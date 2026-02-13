الزمالك يهزم الاتحاد بثلاثية في بطولة الجمهورية للناشئين

فاز فريق الناشئين بالزمالك تحت 16 سنة على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون مقابل اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وسجل تيمور هشام هدف تقدم الفريق الأبيض، في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي بميت عقبة، ثم أضاف آسر إيهاب الهدف الثاني، واختتم الثلاثية مالك أسامة نبيه.

وفي مباراة أخرى على مستوى فريق الشباب – 20 عاما – تعادل الزمالك مع بيراميدز 1-1 اليوم، حيث كان أحمد خالد السمبوك قد سجل هدف الأبيض في المواجهة التي جاءت ضمن الجولة العشرين من بطولة الجمهورية للشباب.