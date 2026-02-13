ديكو يهاجم لاعبي برشلونة بعد السقوط أمام أتلتيكو مدريد

وجّه ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، انتقادات حادة للاعبيه عقب الخسارة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بأربعة أهداف دون رد، وجاءت جميعها في الشوط الأول.

وقال ديكو بعد المباراة إن الشوط الأول كان صعباً للغاية، مشيراً إلى أن أرضية الملعب لم تساعد الفريق، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن ذلك لا يُعد مبرراً للأداء.

وأضاف أن الفريق تحسن في الشوط الثاني واستعاد عدداً أكبر من الكرات، وكان بإمكانه تقليص الفارق عبر هدف باو كوبارسي الذي أُلغي بداعي التسلل.

وتابع: لا أعلم إن كانوا احتاجوا عشر دقائق لاكتشاف وجود تسلل، لكن هذا ليس عذراً. هذا الفريق أثبت سابقاً قدرته على العودة، والآن علينا التركيز على الدوري.

وأكد ديكو أن المسألة تتعلق بالشدة والرغبة داخل الملعب، موضحاً أن أتلتيكو يملك لاعبين كباراً وقد تعزز بصفقات شتوية قوية، بينما لم يدخل برشلونة الشوط الأول بالطريقة المطلوبة. ورغم ذلك، أشار إلى أن المواجهة ما تزال مفتوحة باعتبارها مباراة الذهاب فقط.

وختم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إظهار شخصية مختلفة في الإياب، مشدداً على أن الفريق سبق له تحقيق عودات كبيرة على أرضه، وأن اللعب في ملعبه وبأرضية أفضل يمنحه فرصة السعي نحو الفوز وقلب المعطيات.