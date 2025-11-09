عمرو سعد وعصام السقا يقدمان واجب العزاء في والد محمد رمضان

استقبل الفنان محمد رمضان العزاء في والده بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور العديد من نجوم الفن.

وحرص الفنان عمرو سعد على أن يكون في مقدمة الحضور، كما حضر كل من لقاء سويدان، وجوري بكر، وعصام السقا.

وكان أعلن محمد رمضان، وفاة والده عبر حساباته المخلتفة على منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: «بعد فجر النهارده يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعا، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وشارك عدد من الفنانين في تشييع جثمان والد محمد رمضان، منهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج حسام الحسيني، والفنان أحمد سلامة عضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية ، والفنان كمال أبو رية.