عمر كمال ومحمود الليثي يقدمان حفلا غنائيا قبل انطلاق قمة السوبر المصري بالإمارات

قدم المطربان عمر كمال ومحمود الليثي حفل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري الذي يقام في الإمارات.

وظهر عمر كمال ومحمود الليثي وهما يغنيان أغنية "زمن زمن" التي قدماها منذ 8 أشهر وحققت 11 مليون مشاهدة عبر منصة يوتيوب، وسط أجواء احتفالية في الإمارات.

وشهد ملعب محمد بن زايد الذي سيستضيف اللقاء، عروضا مصرية شعبية وأجواء احتفالية للجماهير قبل انطلاق المباراة، ومن بينهم فرقة نوبية تغني الأغاني المصرية.

وكان فريق سيراميكا قد فاز منذ قليل على بيراميدز، ويحصد المركز الثالث لبطولة السوبر المصري.