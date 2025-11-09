قدم الفنانان أحمد فهمي وأحمد حاتم، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في حضور الإعلامي يعقوب السعدي، في نهائي كأس السوبر المصري الذي يقام في الإمارات.

وفي فقرة من أرض الملعب قبل انطلاق المباراة ظهر أحمد حاتم كمشجع لنادي الزمالك، فيما ظهر أحمد فهمي كمشجع للأهلي، وحرص الثنائي على نبذ التعصب بين الجماهير، متمنيين أن يشهد اللقاء روح رياضية بين الفريقيين ويستمتع الجماهير بليلة رياضية.

وشهد ملعب محمد بن زايد الذي سيستضيف اللقاء، فرقا شعبية وأجواء احتفالية للجماهير قبل انطلاق المباراة، ومن بينهم فرقة نوبية تغني الأغاني المصرية.

وكان فريق سيراميكا قد فاز منذ قليل على بيراميدز، وحصد المركز الثالث لبطولة السوبر المصري.