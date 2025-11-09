 هبوط 9 طائرات كويتية اضطراريا بمطار البصرة لسوء الأحوال الجوية في الكويت - بوابة الشروق
الأحد 9 نوفمبر 2025 7:27 م القاهرة
هبوط 9 طائرات كويتية اضطراريا بمطار البصرة لسوء الأحوال الجوية في الكويت

بغداد (د ب ا)
نشر في: الأحد 9 نوفمبر 2025 - 6:38 م | آخر تحديث: الأحد 9 نوفمبر 2025 - 6:38 م

أعلن العراق اليوم الأحد، أن مطار البصرة الدولي استقبل 9 طائرات كويتية هبطت اضطراريا لسوء الأحوال الجوية في الكويت.

وذكر بيان لوزارة النقل العراقية أن مطار البصرة الدولي شهد اليوم هبوط 9 طائرات كويتية اضطراريا، وذلك استنادا إلى الحرية الثانية من حريات الطيران المدني وتم استقبال الرحلات والمسافرين بانسيابية عالية، وبالتزامن مع الرحلات المجدولة، من خلال تنسيق عالٍ وجهود مشتركة بين أقسام المطار، ما يعكس جاهزية المطار وكفاءة الفرق في التعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح إن إدارة المطارات العراقية جاهزة لاستقبال الرحلات المجدولة والتي تهبط اضطراريا، كما أن المطارات العراقية مهيّأة للتعامل معها، فضلًا عن امتلاكها أجهزة ملاحية ذات مناشئ عالمية بما يضمن سلامة المسافرين واستمرار الحركة الجوية بإنسيابية تامة.

