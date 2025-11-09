 تريزيجيه يغادر قمة الأهلي والزمالك متأثراً بالإصابة

خرج محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، متأثراً بالإصابة في العضلة الخلفية، في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، ليلحق بنزميله نيجك جراديشار الذي خرج من المباراة مصاباً قبل دقائق من خروج تريزيجيه، في اللقاء الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على ستاد محمد بن زايد.

وفي الدقيقة 44، نجح المغربي أشرف بن شرقي في تسجيل هدف التقدم للأهلي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الزمالك على يمين محمد عواد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدف دون مقابل.

وضاعف الأحمر النتيجة في الدقيقة 72 بأقدام مروان عطية لاعب خط وسط الفريق، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر، والتي يعد أول هدف لمروان عطية في القمة، والأول له أيصاُ من اللعب المفتوح.