ماليزيا: اعتقال 398 شخصًا في مداهمات لأماكن ترفيه غير مرخصة

لقت الشرطة الماليزية القبض على 398 شخصا في عملية شملت أنحاء البلاد وتحمل اسم (العملية نودا)، وجرى تنفيذها أول أمس الجمعة وأمس السبت ، واستهدفت أماكن ترفيه غير مرخصة.

وقال مدير إدارة التحقيقات الجنائية في مقر القيادة العامة للشرطة الماليزية "بوكيت أمان"، إم كومار، إن العملية شارك فيها قسم مكافحة الجمعيات السرية والمقامرة والرذيلة (دي 7) التابع للقيادة العامة للشرطة "بوكيت أمان"، وإدارة التحقيقات الجنائية، والسلطات المحلية، وإدارة الإطفاء والإنقاذ" وفقا لما ذكرته صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية.

وخلال العملية، جرى تفتيش 118 منشأة ترفيه، وتبين أن 103 منها تعمل بدون تراخيص سارية

أكد كومار أن مثل هذه العمليات ستستمر لضمان التزام جميع أماكن الترفيه بشروط الترخيص والتسجيل.

ودعا كومار المواطنين إلى مساعدة السلطات في مكافحة الأنشطة غير القانونية.