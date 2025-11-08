في أعقاب تقرير صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستحلّ محلّ إسرائيل في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، نفت مصادر إسرائيلية صحة تلك التقارير، مؤكدة مسئوليتها عن هذا الملف.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر أمني – لم تُذكر هويته – قوله إن المسئولية والصلاحيات الكاملة بملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بيد إسرائيل.

وأضاف المصدر أن المستوى السياسي الإسرائيلي سيواصل اتخاذ القرار الحصري بشأن المواد المسموح والممنوع إدخالها إلى قطاع غزة.

ولفت إلى أن آلية تنسيق دخول شاحنات المساعدات أمام المنظمات الدولية ستستمر عبر وحدة التنسيق والارتباط في الجيش الإسرائيلي.

وأكد المصدر لإذاعة الجيش أن الولايات المتحدة ستكون في الواجهة فيما يتعلق بالشأن الإنساني في غزة، وأن واشنطن ستدير الحوار مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

גורם ביטחוני ישראלי לגלצ: הסמכויות המלאות והאחריות המלאה על הסיוע ההומניטרי בעזה נותרים בידי ישראל, השינוי יהיה בעיקר הצהרתי - ארה"ב תהיה זו שניצבת בחזית הסוגייה ההומניטרית בעזה, ותנהל את השיח מול האו"ם והארגונים הבינלאומיים@Doron_Kadosh https://t.co/P4fBFf1XbK — גלצ (@GLZRadio) November 8, 2025

وأمس، قالت صحيفة واشنطن بوست إن مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة والمكلّف بتنفيذ خطة السلام التي وضعها الرئيس دونالد ترمب في غزة، قد حلّ محلّ إسرائيل كمشرف على المساعدات الإنسانية للقطاع.

وبحسب الصحيفة، فإنه ابتداءً من الجمعة، أصبحت مسؤولية اتخاذ القرارات حول دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بيد مركز التنسيق الأمريكي بدلًا من وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.

ويضم المركز الذي تقوده الولايات المتحدة أكثر من 40 دولة ومنظمة، و«إحدى فوائد جمعهم جميعًا معًا هي أنه يُمكنك من التمييز بين الحقيقة والخيال، والحصول على فهم أوضح لما يحدث على الأرض، وأين تكمن الاحتياجات»، حسبما نقلت قناة الغد عن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية.

وحتى الآن، لم يفتح جيش الاحتلال سوى منفذين للمساعدات إلى غزة، حيث تأتي الغالبية العظمى من المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم جنوبًا.

كما أُغلقت نقطة العبور بين الأردن، حيث تنتظر كميات كبيرة من المساعدات، وإسرائيل عبر جسر اللنبي (معبر الكرامة) على نهر الأردن معظم العام.

ومُنعت معظم منظمات الإغاثة الدولية من إدخال الغذاء إلى غزة لأشهر، منذ أن فرضت إسرائيل قواعد تسجيل جديدة مُتطفّلة رفضت هذه المنظمات التوقيع عليها.