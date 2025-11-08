رئيس الوزراء الباكستاني: نسعى للسلام ولن نسمح بانتهاك سيادتنا

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، اليوم السبت، أن باكستان، مثل أشقائها في أذربيجان وتركيا، "تسعى إلى السلام، ولكن يجب ألا يكون هناك أي شك، فلن يُسمح لأحد على الإطلاق بتحدي سيادتنا أو المساس بوحدة أراضينا".

جاء ذلك خلال كلمته في العرض العسكري بمناسبة يوم النصر في أذربيجان، مشيرًا إلى أن باكستان وتركيا وأذربيجان "مثل ثلاثة إخوة، تنبض قلوبهم سويًا"، وأنهم يقفون اليوم "كتفًا إلى كتف" للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية، بحسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وتذكر رئيس الوزراء مشاركة وحدات من الجيشين الأذربيجاني والتركي إلى جانب القوات المسلحة الباكستانية في إسلام آباد، وسط تصفيق حار، في 14 أغسطس الماضي، خلال احتفالات "معركة الحق"، التي خُلدت فيها ذكرى النصر التاريخي في الحرب التي استمرت أربعة أيام مع الهند.

وأضاف شريف أن قلوبهم "تفيض فخرًا" باحتفالات أذربيجان، مشيرًا إلى أنه حين رأى "وجوههم المشرقة وعيونهم المتلألئة"، تذكرت ذكريات الطفولة الغالية التي تجددت في ذهنه في تلك اللحظة.