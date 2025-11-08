استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل عمليات نسف لمنازل الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفادت قناة الغد، بسقوط شهيد برصاص جيش الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلق جيش الاحتلال النار صوب مجموعة من المواطنين الفلسطينيين كانوا يجمعون الحطب من أجل بيعه أو استخدامه كوقود، مما أسفر عن استشهاد الفلسطيني أحمد نمر نصار من مخيم البريج بلوك 7.

وفي جنوب قطاع غزة، ذكر جهاز الدفاع المدني، أن طواقمه نقلت مصابًا برصاص الاحتلال العشوائي من منطقة المسلخ جنوب غرب خان يونس إلى مجمع ناصر الطبي.

وتعرض شرق مدينة خان يونس لغارات جوية عنيفة من قبل قوات الاحتلال في ساعات الصباح وأسفر ذلك عن نسف منازل عدة، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النار في المناطق الشرقية للمدينة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 10 شهداء (منهم شهيد جديد، 9 شهداء نتشال) و6 إصابات خلال الـ72 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة، في بيان، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69169 شهيدًا و170685 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 241، وإجمالي عدد الإصابات 614، وإجمالي الانتشال 522.