قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، إن نجاح الحكومة في إجراء العملية الانتخابية وفق ما هو مرسوم لها، وفي موعدها الدستوري يعد "حدثاً مهماً" للدولة.

وأضاف السوداني، خلال زيارته إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، أن هذه الانتخابات "تؤكد المسار الديمقراطي للبلاد"، مشدداً على أن العراق "متمسك بالتداول السلمي للسلطة"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأكد السوداني في تصريحاته، التي نشرها مكتبه الإعلامي أنه لن يتم فرض حظر للتجوال يوم الاقتراع، مضيفاً "يجب أن تكون هناك انسيابية عالية في الحركة والسماح بالتنقل".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 11 نوفمبر الجاري، حيث سيختار العراقيون أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 329 عضواً.

ما هي الائتلافات المرشحة؟



ويقود السوداني، الذي تولى منصبه في 2022، ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يضم عدة أحزاب شيعية، ويركز في حملته الانتخابية على تحسين الخدمات ومحاربة الفساد وتوطيد سلطة الدولة.



ولا يزال ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يتمتع بنفوذ ويتنافس مع الائتلاف الذي ينتمي إليه السوداني من أجل فرض الهيمنة داخل الأوساط الشيعية.

وهناك مجموعة من الأحزاب التي تربطها علاقات مع إيران ولديها جماعات مسلحة خاصة بها تخوض الانتخابات على قوائم منفصلة.

والسوداني هو أحد رؤساء الوزراء القلائل الذين تمتعوا بالقوة الكافية للمضي في مشروعات إعادة الإعمار، وعززوا العلاقات مع كل من إيران والولايات المتحدة، الحليفين الرئيسيين للعراق.

أما القوة السياسية السنية الرئيسية فهي حزب تقدم بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي. وتتركز شعبية الحزب في غرب وشمال العراق حيث الغالبية السنية. ويدعو الحزب إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتمكين المجتمعات السنية بعد صراع وتهميش دام لسنوات.

ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه الزعيم المخضرم مسعود بارزاني على الحكومة شبه المستقلة في إقليم كردستان العراق. ويسعى إلى الحصول على حصة أكبر من عوائد النفط التي تدعم الميزانية العامة.

وينافس الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل طالباني، الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويدعو الاتحاد إلى توثيق العلاقات مع بغداد، وكثيراً ما تحالف مع الفصائل الشيعية، ويهدف إلى الدفاع عن معاقله التقليدية.