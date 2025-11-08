وزير باكستاني: نلتزم بحل جميع القضايا من خلال الحوار مع أفغانستان

أبلغ وزير الشئون البرلمانية الباكستاني طارق فضل شودري، اليوم السبت، مجلس الشيوخ، أن باكستان لا تزال ملتزمة بحل جميع القضايا من خلال الحوار مع أفغانستان.

وأضاف أن المفاوضات بين باكستان وأفغانستان واجهت تأخيرات بسبب عدم تقديم ضمانات مكتوبة من الجانب الأفغاني، حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم السبت.

وأشار إلى أن "تلك الحكومة تؤمن دائما أن جميع القضايا العالقة مع أفغانستان يجب تسويتها من خلال المفاوضات".

وقال إنه على الرغم من الاعترافات الشفهية من قبل نظام طالبان فيما يتعلق بوجود ملاذات آمنة لحركة طالبان الباكستانية، فإن رفض تقديم ضمانات مكتوبة أدى إلى الجمود الحالي في المحادثات.

وتابع أن باكستان ستواصل المضي قدما عبر قنوات دبلوماسية لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

وكانت محادثات السلام في إسطنبول بين باكستان وأفغانستان قد وصلت إلى طريق مسدود أمس الجمعة، بعد يوم من اتهام الجانبين أحدهما الآخر بتصعيد اشتباكات حدودية هددت بخرق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إلية بوساطة قطرية.