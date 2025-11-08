الحوثي: ضبط شبكة تجسس مرتبطة بواشنطن وتل أبيب في صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، القبض على شبكة "جواسيس" تعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

جاء ذلك وفق بيان وزارة الداخلية التابعة لحكومة الحوثيين (غير معترف بها)، بينما أعلنت الجماعة نهاية أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء جراء قصف إسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت الوزارة الحوثية، إنها تمكنت "من إلقاء القبض على شبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية"، وفق ادعائها.

وأوضحت أن "الإنجاز الأمني النوعي تحقق بعد عمليات تحرٍ ورصد ومتابعة كشفت مخططات العدو وأساليب عمل العناصر الخائنة".

وأشارت إلى أن "الخلايا التجسسية قامت بجمع معلومات ورصد للقيادات المدنية للدولة (حكومة الحوثيين)، وقيادات الجيش والأمن ومقراتهم وأعمالهم".

وتابعت الوزارة: "رصدت تلك الخلايا البنية التحتية اليمنية، وحاولت كشف البنية العسكرية والأمنية وأماكن التصنيع العسكري، ومواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات".

وأوضحت أن "الشبكة تورّطت في سفك دم المدنيين اليمنيين في عدة عمليات شنها العدو الأمريكي والإسرائيلي على المساكن والأسواق والأماكن العامة"، مشيرة أن "ذلك أتى في ظل تصعيد العدوان على اليمن لمحاولة إيقاف الإسناد لغزة".

ووفق بيان الداخلية الحوثية، سيتم نشر اعترافات شبكة التجسس بعد بيانها مباشرة.

وحتى الساعة 13:30 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من الدول الـ3 التي ذكرها البيان الحوثي.

وسبق للجماعة أن أعلنت تفكيك شبكات مماثلة آخرها في مايو 2024، من خلال الكشف عن شبكة "جواسيس" في اليمن، تعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكانت الجماعة وفي إطار "إسناد غزة"، قد هاجمت إسرائيل خلال العامين الماضيين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، كما استهدفت سفنا تابعة لتل أبيب أو متوجهة إليها، لا سيما في البحر الأحمر.

بينما خلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألفا و679 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.