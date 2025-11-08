• مئات الأشخاص تجمّعوا في ساحة أودن بلان في ستوكهولم، للتنديد باستمرار هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وغاراته على لبنان..

خرجت في العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مظاهرة احتجاجية ضد استمرار إسرائيل بشن الهجمات على قطاع غزة، في انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار، كما نددوا بتواصل غاراتها على لبنان.

وذكر مراسل الأناضول أن مئات الأشخاص تجمّعوا في ساحة أودن بلان في ستوكهولم بدعوة من العديد من منظمات المجتمع المدني، للتنديد باستهداف الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة ولبنان بغارات جوية.

المحتجون نددوا بخرق إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر، وأوقف حرب إبادة اسرائيلية استمرت عامين، لكن تل أبيب تواصل انتهاك الاتفاق بين الفينة والأخرى.

وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "الأطفال يُقتلون في غزة"، و"المدارس والمستشفيات تتعرض للقصف"، و"أوقفوا الهجوم على لبنان"، و"ضعوا حداً لانعدام الغذاء".

وطالب المشاركون بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وإيقاف الغارات الجوية على لبنان.

وشددوا على ضرورة أن توقف السويد تصدير السلاح إلى إسرائيل.

وقالت الناشطة السويدية رانا قدري، للأناضول، خلال مشاركتها في التظاهرة، إن إسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار، وإن الاحتجاجات ستتواصل حتى تطبيق الاتفاق بالكامل.

وأضافت: "سنواصل الاحتجاج حتى تنال فلسطين حريتها وتلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل تام".

ومنذ 10 أكتوبر 2025 يسود في غزة وقف لإطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، تخرقه الأخيرة يوميا، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، أكثر من 68 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا.