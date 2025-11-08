بايدن: ترامب لا يدمّر البيت الأبيض فحسب بل الأمة بأكملها

شنّ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن هجوماً لاذعاً على خلفه دونالد ترامب، قائلا إن الرئيس الحالي لم يكتف بأخذ "كرة هدم" إلى الجناح الشرقي من البيت الأبيض، بل إلى الديمقراطية الأمريكية أيضا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن بايدن قوله أثناء حضوره حفلا للحزب الديمقراطي في ولاية نبراسكا مساء الجمعة في أوماها: "كنت أعلم أن ترامب سيأخذ كرة هدم إلى البلاد، لكن لم أكن أعلم، يجب أن أعترف، أن هناك كرة هدم حقيقية بالفعل".

وكان بايدن يشير بذلك إلى عملية الهدم التي يقوم بها ترامب في جزء من البيت الأبيض، والتي يخطط لتحويلها إلى قاعة احتفالات. وكان ترامب قد صرح سابقا بأن خططه لبناء القاعة "لن تؤثر على المبنى الحالي".

وقال بايدن: "إنه رمز مثالي لرئاسته. لقد أخذ ترامب كرة هدم ليس فقط إلى بيت الشعب، بل إلى الدستور، إلى سيادة القانون، وإلى ديمقراطيتنا ذاتها".

وخلال كلمته، وجه بايدن حديثه مباشرة إلى ترامب قائلا إن الرئيس الحالي جلب العار إلى البلاد بسلوكه، ووضع مصالح الأثرياء فوق مصالح الأمريكيين العاديين.

ووصف بايدن انتصارات الديمقراطيين في انتخابات حكام ولايتي نيوجيرسي وفرجينيا، وانتخابات رئاسة بلدية نيويورك الأسبوع الماضي، بأنها " نقط مضيئة في لحظة حالكة جدا"، وفقا لتقارير إعلامية، مضيفا أن الشعب الأمريكي وجه رسالة إلى ترامب من خلال تلك النتائج.

يذكر أن بايدن نادرا ما يظهر علنا منذ مغادرته المنصب في يناير. وكان يعتزم الترشح مجددا ضد ترامب، لكنه انسحب بعد مناظرة كارثية وتحت ضغط من قيادات الحزب الديمقراطي وآخرين، لتتولى نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس مكانه.

وفي مايو، تبين أن بايدن مصاب بسرطان البروستاتا.