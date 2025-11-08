استشهاد 3 لبنانيين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

شن جيش الإحتلال الإسرائيلي، السبت، ثلاث غارات على جنوب لبنان، ما أودى بحياة 3 أشخاص، وأدى لإصابة 7 آخرين، فيما زعم الجيش الإحتلال الإسرائيلي أنه استهدف عنصرين لحزب الله.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزارة قولها إن "الغارة الأولى استهدفت سيارة قرب مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل (قضاء بنت جبيل) جنوب لبنان، أدت إلى إصابة 7 أشخاص بجروح".

وذكرت أن "الغارة الثانية وقعت في وادي جنهم بالقرب من شبعا في راشيا الوادي (بين قضاءي مرجعيون وراشيا) وأسفرت عن سقوط 3 أشخاص، فيما وقعت الثالثة في بلدة برعشيت قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، ولم يعلن بعد عن حصيلة الضحايا".

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، بوساطة أمريكية، إلا أن جيش الإحتلال الإسرائيلي يشن غارات يومية على لبنان بزعم استهداف مواقع تابعة لـ"حزب الله"، كما لا يزال يسيطر على 5 مواقع في جنوب لبنان.

وزعم جيش الإحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه استهدف شخصين زعم أنهما هربا أسلحة لجماعة "حزب الله"، في غارة جوية بمسيرة قرب بلدة شبعا جنوب شرقي لبنان.

وقال في بيان: "كان عنصرا سرايا المقاومة اللبنانية متورطين في تهريب أسلحة لحزب الله".

وشن جيش الإحتلال الإسرائيلي غارات واسعة الخميس، على جنوب لبنان استهدفت ما وصفها بـ"بنى تحتية عسكرية" تابعة لجماعة "حزب الله"، فيما اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون هذه الهجمات بأنها "جريمة مكتملة الأركان".

وزعم أن غاراته "استهدفت محاولات حزب الله لإعادة إعمار قدرات قوة الرضوان"، وذلك بعد أن أصدر تحذيراً لسكان أربع مناطق بالإخلاء.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصاً واحداً لقي حتفه، وأصيب 8 في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة طورا في قضاء صور بجنوب البلاد.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن هجمات الإحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد تُعد "جريمة مكتملة الأركان، وجريمة سياسية نكراء"، مضيفاً أن "إسرائيل لم تدخر جهداً منذ اتفاق وقف إطلاق النار قبل عام لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين".

وقال: "كلما عبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، أمعنت الأخيرة في عدوانها على السيادة اللبنانية، وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمادت في خرقها لتفاهم وقف الأعمال العدائية"، مضيفاً: "وصلت رسالتكم".