الاتصالات: إنتاج أكثر من 9 ملايين جهاز تليفون محمول بقيمة محلية مضافة حوالي 40% خلال العام الجاري

قال الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات إن صناعة الإلكترونيات وأجهزة الهواتف المحمولة تشهد وثبة واسعة فى مصر، حيث تم إنتاج حوالى 3 ملايين جهاز تليفون محمول فى 2024، ومن المتوقع إنتاج أكثر من 9 ملايين جهاز بقيمة محلية مضافة حوالى 40% خلال العام الجارى؛ موضحًا أن هناك أكثر من 15 علامة تجارية تصنع منتجاتها فى مصر، ويتم العمل على جذب المزيد من الشركات المصنعة لأجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية لإقامة مصانع لها فى مصر.

وأشار طلعت إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية الابتكار وريادة الأعمال؛ موضحًا أنه يوجد حاليًا 26 مركزًا من مراكز "إبداع مصر الرقمية" منتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية لتوفير التدريب للشباب فى مجال ريادة الأعمال ومساعدتهم فى إنشاء الشركات الناشئة وتنميتها، بالإضافة إلى إقامة محافل تشبيك لرواد الأعمال مع المستثمرين.

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الكفاءات الرقمية هى قوام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعد عنصرًا رئيسيًا لجذب الشركات العالمية للاستثمار والنمو والتوسع فى نطاق أعمالها من مصر لتشمل دول المنطقة ارتكازًا على العقول والخبرات المصرية؛ مضيفًا أن توافر الكفاءات الرقمية كان أحد أهم الأسباب التى شجعت شركة "هواوى" على التوسع فى مصر واتخاذها مركزًا إقليميًا لها.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور/ عمرو طلعت خلال احتفالية شركة "هواوى" العالمية التى أقيمت فى المتحف المصرى الكبير بمناسبة مرور 25 عامًا على وجودها فى مصر، وذلك بحضور الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، والسيد/ تشانغ ياتشيانغ الوزير المفوض بسفارة جمهورية الصين فى مصر، والمهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة والقيادات التنفيذية بشركة "هواوى" فى مصر والمنطقة.

وجه طلعت التهنئة لقيادات شركة "هواوى" على مرور 25 عامًا على وجودها وتوسعها فى مصر، مؤكدًا أن هذه المناسبة تكرس أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى قطاع يزخر بالحراك الرقمى ويعد بالتوسع. وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مصفوفة من مبادرات بناء القدرات الرقمية التى يتم تقديمها بالمجان لمختلف فئات المجتمع، موضحًا أنه فى العام المالى الماضى تم تدريب حوالى 500 ألف متدرب فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنه من المستهدف خلال العام المالى الحالى زيادة أعداد المتدربين والتعمق فى التخصصات والتوسع فى الفئات المستهدفة؛ مشيرًا إلى أن شركة "هواوى" شريك فى العديد من مبادرات التدريب التى تطلقها الوزارة.

وقال بنچامين هو، الرئيس التنفيذى لهواوى مصر: "على مدار 25 عامًا، نفخر بمساهمتنا فى دعم رحلة التحول الرقمى فى مصر وتحقيق رؤيتها 2030. وانطلاقًا من التزامنا بشعار «من أجل مصر، فى مصر»، عملنا جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص وشركائنا المحليين لبناء بنية تحتية رقمية قوية تُعزز الابتكار والاستدامة والنمو الشامل. ومع تطلعنا للمستقبل، ستواصل هواوى دعم مسيرة مصر الرقمية وتسريعها نحو منظومة ذكية ومستدامة ومتصلة لخلق قيمة أكبر لمصر وشعبها."

وقد استعرضت شركة "هواوى" خلال الاحتفالية مساهماتها وإنجازاتها على مدار السنوات الماضية، مؤكدة تطلعها نحو المستقبل الذى تُسهم فيه التكنولوجيا فى دفع عجلة التقدم.