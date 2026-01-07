سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تسارعت وتيرة الجهود الإغاثية في مدينة حلب شمالي سوريا، الأربعاء، لمواجهة تداعيات استمرار تنظيم "قسد" الإرهابي في قصف الأحياء السكنية، بينما أفاد إعلام رسمي بهروب معتقلين من سجون التنظيم.

يأتي ذلك وسط تصعيد التنظيم وهو ذراع "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي في سوريا، بينما تواصل كوادر الدفاع المدني والهلال الأحمر السوريين تقديم العون للمواطنين المغادرين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش السوري وضع كافة المواقع العسكرية التابعة لتنظيم "قسد" الإرهابي في حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" بمدينة حلب ضمن "دائرة الأهداف العسكرية المشروعة".

وجاء ذلك القرار بعد أن جدد التنظيم قصفه أحياء سكنية بمدينة حلب شمالي سوريا لليوم الثاني، وسط اشتباك مع الجيش السوري على عدة محاور.

والثلاثاء، قصف التنظيم أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين إضافة إلى 21 مصابا.

وإثر هذه التطورات، قررت السلطات السورية تعليق الدوام في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية بمدينة حلب، الأربعاء.

وأعلن الدفاع المدني السوري الأربعاء، عن إجلاء 850 مدنيا معظمهم من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك حتى الساعة 12:30 من ظهر اليوم (09:30 بتوقيت جرينتش).

وذكر أن ذلك جرى "استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة في مدينة حلب والقصف الذي تتعرض له عدّة أحياء من قبل تنظيم قسد".

وأوضح الدفاع المدني أنه تم تنفيذ عملية الإجلاء عبر نقطتي تجمّع في منطقة العوارض وشارع الزهور، بالتزامن مع تزايد خروج المدنيين من الأحياء القريبة التي تعرضت لقصف تنظيم "قسد".

وفي تطور أمني لافت، كشف مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية "سانا" عن "هروب معتقلين من سجن في منطقة الشقيف التي تخضع لسيطرة تنظيم قسد في مدينة حلب" دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أعلنت الشركة العامة للنقل الداخلي في محافظة حلب عن استنفار كامل لكافة الحافلات "لنقل النازحين وتأمين حركة آمنة للمواطنين"، وذلك لضمان سرعة نقل العائلات من نقاط التجمع إلى المناطق الآمنة.

بدوره، أعلن محافظ حلب عزّام الغريب عن "حظر تجوال كامل في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بدءاً من الساعة الثالثة ظهرا اليوم (12:00 بتوقيت جرينتش) وحتى إشعار آخر"، وفق قناة المحافظة على منصة "تلغرام".

ولاحقا، أفادت "سانا" أن "تنظيم قسد يستهدف بالرصاص والقذائف نقاط الجيش العربي السوري في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية والأهالي الراغبين بالخروج من هذه الأحياء إلى الممرين الإنسانيين اللذين أعلنتهما هيئة عمليات الجيش".

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 3 عسكريين في هجوم بطائرات مسيرة بريف محافظة حلب، نفذه التنظيم الإرهابي.

والأحد، أفادت قناة "الإخبارية السورية" بانعقاد اجتماعات في العاصمة دمشق مع تنظيم "قسد" بحضور زعيمه فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025، موضحة أنها "لم تُسفر عن نتائج ملموسة".

ويواصل "قسد" المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم التنظيم.

ويشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا في إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.

وتبذل الإدارة السورية بقيادة الرئيس الشرع، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد وبسط كامل سيطرتها، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 سنة في الحكم.