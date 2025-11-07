وفاة مخرج سلسلة أفلام جيمس بوند لي تاماهوري عن 75 عامًا

توفي المخرج النيوزيلندي لي تاماهوري عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض باركنسون، وهو اضطراب عصبي مزمن يؤثر تدريجيًا على حركة الجسم والتوازن والنطق، وفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأكدت عائلته أنه رحل بهدوء داخل منزله محاطًا بأحبّته بعد معاناة امتدت سنوات.

تاماهوري، المولود في ولينجتون عام 1950 لأب من شعب الماوري وأم بريطانية، بدأ مسيرته المهنية في مجال الإعلانات قبل أن يتجه إلى السينما، حيث لمع اسمه عالميًا بفيلمه الشهير "Once Were Warriors" عام 1994، الذي تناول حياة ومعاناة العائلات الماورية في نيوزيلندا بجرأة جعلته من أكثر الأفلام تأثيرًا في تاريخ البلاد.

وفي عام 2002، أخرج تاماهوري فيلم "Die Another Day" من سلسلة "جيمس بوند"، الذي جمع بين بيرس بروسنان وهالي بيري في واحدة من أنجح مغامرات العميل 007.

كما أخرج مجموعة من الأفلام البارزة مثل "The Edge" عام 1997 بطولة أنتوني هوبكنز وأليك بولدوين، وفيلم الخيال العلمي "Next" عام 2007 من بطولة نيكولاس كيدج، وفيلم الحركة "XXX: State of the Union" عام 2005 من بطولة آيس كيوب وصامويل إل جاكسون.

تميز تاماهوري بجرأته البصرية وقدرته على الدمج بين الدراما الإنسانية والإثارة، فصنع لنفسه أسلوبًا متفرّدًا جعله من أبرز مخرجي السينما النيوزيلندية الذين عبروا إلى هوليوود.