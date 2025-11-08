قالت الفنانة سميرة أحمد، إن فيلم «غراميات امرأة» كان نقطة تحول في حياتها الفنية، مشيرة إلى تعرضها لـ «شتائم» الجمهور بعد مشهد ضرب الفنانة سعاد حسني.

وأضافت خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي محمود سعد، عبر فضائية «النهار» أن: «بسبب هذا الفيلم حرمت، ولم أقدم دورا آخر مثله أبدًا، وفعلا لم أفعل، قدمت دور الشريرة مع سعاد وحرمت! لأني ضربتها علقة، والجمهور كان يشتمني في الشارع ».

وأوضحت أن الجمهور لم يستطيعوا الفصل بين التمثيل والواقع، فكانوا يوبخونها في الشارع كلما رأوها لشدة حبهم لسعاد حسني، قائلين: «أخص عليكي! كده تضربي سعاد حسني!».

وذكرت أنها كانت تحاول إقناعهم بأنه مجرد تمثيل وسعاد حسني «حبيبتها» في الحقيقة، مستشهدة بصداقتهما القوية مع الفنانة زيزي البدراوي.

ولفتت إلى أن هناك حلمًا فنيًا لم يتحقق بعد، قائلة: «نفسي أقدم المسلسل الأخير (بالحب هنعدي)»، معربة عن إعجابها الشديد بالفنانة سوسن بدر، وكذلك منى زكي.

وأكدت أنها لا تتابع الأغاني الحديثة؛ لكنها لا تزال تعشق أصوات الزمن الجميل مثل وردة وفايزة أحمد، وعبد الحليم حافظ، وشادية، مشيرة كذلك إلى شغفها بـ «الأناشيد الوطنية التي لن يتكرر مثلها».