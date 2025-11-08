50 متسابقا يشاركون في الموسم الثاني من برنامج كاستنج على CBC

كشفت قناة "CBC" عن موعد انطلاق الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب "كاستنج"، الذي يُقدَّم بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يُعرض أول حلقة في التاسعة مساء يوم الإثنين 24 نوفمبر الجاري.

ويأتي انطلاق الموسم الجديد بعد أن أفرز الموسم الأول عددًا من المواهب التي شاركت في بطولة مسلسل "ساعته وتاريخه" وعدد من الأعمال الدرامية الأخرى التي أنتجتها الشركة المتحدة خلال العام.

ويُعد "كاستنج" برنامجًا لاكتشاف المواهب مبنيًا على "فورمات" مصري أصلي بالكامل، ويأتي الموسم الجديد برؤية مختلفة، إذ يبحث عن الفنان الشامل القادر على الجمع بين موهبة التمثيل والغناء، إضافة إلى مهارات أخرى مثل الحضور والكاريزما، والاستعراض والحركة.

ويشارك في تدريب واختيار المواهب في نسخة هذا العام من البرنامج، المخرج خالد جلال، أحد أبرز صناع ومكتشفي المواهب التمثيلية في الوطن العربي، والملحن إيهاب عبد الواحد، صاحب بصمة مؤثرة في صناعة الموسيقى.

ويستهدف البرنامج هذا العام شباب الجامعات الموهوبين من مختلف المحافظات، ليقدّم منصة حقيقية لاكتشاف الجيل الجديد من المواهب المصرية والعربية، عبر اختبارات وتحديات متنوعة تكشف قدراتهم التمثيلية والغنائية، في رحلة تهدف إلى صناعة نجم مصري وعربي ينطلق في عالم الفن، وتثبت في الوقت نفسه أن الجامعات المصرية كانت وما تزال منجمًا غنيًا بالمواهب الفنية المتميزة، فقد كانت شاهدة على بزوغ عدد كبير من أيقونات الفن المصري مثل عادل إمام وصلاح السعدني وسعيد صالح ومحمود عبد العزيز وسمير غانم وماجد الكدواني.

شارك في اختبارات الموسم الثاني للبرنامج 13 ألف موهبة من مختلف الجامعات المصرية، تم تصفيتهم إلى 300 متسابق، ثم 50 متسابقًا سيبدأون في 24 نوفمبر الحالي رحلتهم للفوز بلقب البرنامج والحصول على فرصة المشاركة في بطولة مسلسل تليفزيوني من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويُعرض البرنامج في التاسعة مساء يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع على شاشة قناة "CBC" ومنصة watchit.