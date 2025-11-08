الداخلية تنقذ 19 طفلا من التسول بالقاهرة والجيزة وتضبط 11 متورطا



نجحت مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية في إنقاذ 19 طفلاً من أيدي 11 شخصاً متورطاً في استغلالهم بأعمال التسول واستجداء المارة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وتم القبض على جميع المتهمين.

وكشفت التحريات أن المتهمين، الذين بينهم 6 رجال و5 سيدات، منهم 6 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة، كانوا يستغلون الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، ما يعرضهم للخطر ويهدد سلامتهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا باستغلال الأطفال والحصول على العائد المالي من أعمال التسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

كما تم تسليم الأطفال إلى ذويهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليتهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.