تقدمت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بخالص التهنئة إلى المحافظين الجدد، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية، وأن يوفقهم الله في خدمة المواطنين، وبذل كل الجهد لما فيه خير الوطن ورفعته.

كما أعربت عن بالغ الشكر والتقدير للمحافظين السابقين، مثمّنة ما قدموه من جهود مخلصة خلال فترة توليهم المسئولية، وما بذلوه من عطاء في خدمة أبناء محافظاتهم، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم القادمة.

وأكدت الكنيسة صلاتها الدائمة من أجل قيادات الدولة، سائلة الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم".