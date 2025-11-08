سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن جثامين 15 شهيدا من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، عن جثامين شهداء من قطاع غزة، ضمن صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية.

وقالت قناة الجزيرة، في نبأ عاجل، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلمت جثامين 15 شهيدًا كانت محتجزة لدى الاحتلال.

هذه هي الدفعة السابعة من جثامين الشهداء التي تسلمها قوات الاحتلال منذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، بتاريخ العاشر من أكتوبر المنصرم.

وسبق أن أكدت السلطات الفلسطينية في غزة أن معظم الجثامين ظهرت عليها علامات التعذيب والحرق والإعدام، وكان معظمها مقيد اليدين والعينين، بالإضافة لاختفاء ملامحها من شدة التعذيب، ما منع الأهالي من التعرف على معظمها، وتم دفنها في مقبرة جماعية، لحين إجراء تحقيق رسمي بشأنها.