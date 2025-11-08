لجان المقاومة في فلسطين: انضمام كازاخستان للاتفاق الإبراهيمي مكافأة للاحتلال على جرائمه

قالت لجان المقاومة في فلسطين إن إعلان كازاخستان انضمامها إلى الاتفاق الإبراهيمي وتعزيز علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي تأتي بمثابة مكافأة للاحتلال وقادته على حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأكدت اللجان في بيان لها، الجمعة: "انضمام كازاخستان للإتفاق الإبراهيمي بعد عامين من التطهير العرقي والمذابح والمجاز والتدمير محاولة لغسل أيدي القتلة والمجرمين الصهاينة من الدم الفلسطيني المراق وتعبير عن إنحطاط أخلاقي وقيمي لا مثيل له".

ودعت اللجان كازاخستان للتراجع الفوري عن هذه الخطوة الغير مقبولة والغير مفهومة في ظل تصاعد العزلة والمقاطعة للكيان الصهيوني وقادته المجرمين المطلوبين للمحاكم الدولية كمجرمي حرب.

واعتبرت أن أي خطوة تطبيعية مع الاحتلال بمثابة طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني واستهتار بدماء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحي الذين قُتلوا بفعل آلة الإجرام الإسرائيلية المدعومة من الإدارة الأمريكية.