حماس: اعتداءات المستوطنين محاولة إسرائيلية لاقتلاع شعبنا من أرضه

علقت حركة حماس، على توثيق الأمم المتحدة لأكثر من 260 اعتداء نفذه المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر أكتوبر الماضي وحده، واقتراب عدد الاعتداءات من 1500 منذ بداية العام.

وقالت حماس في بيان، اليوم السبت، إن هذا الأمر يشكّل دليلًا واضحًا على سياسة الإرهاب والتنكيل الممنهجة التي تتبعها حكومة الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني، بهدف اقتلاعه من أرضه وفرض واقع استيطاني عنصري قائم على السيطرة والترهيب.

وأضافت أنَّ استهداف الأراضي الزراعية في موسم الزيتون بشكل مقصود ومتكرر يهدف إلى الضغط على المزارعين، في سياق مخطط الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني وتوسيع الاستيطان وترسيخ السيطرة على الضفة الغربية.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بتحمّل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الانتهاكات، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم المنظمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والعمل على ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصّة على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وسبق أن قالت الأمم المتحدة إنَّ المستوطنين الإسرائيليين نفذوا 264 اعتداء ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال أكتوبر الماضي.

وأشار فرحان حق نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إلى زيادة كبيرة في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشون الإنسانية "أوتشا".